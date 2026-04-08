Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του- Στο νοσοκομείο το θύμα

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πλατεία της Πάτρας, με θύμα έναν 17χρονο που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επίσης 17χρονου για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση μαζί με άγνωστα άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και το σώμα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν τραυματισμούς.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τόσο του φερόμενου ως δράστη όσο και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.





