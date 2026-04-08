Πάτρα: Επίθεση σε νεαρό - Με τραύματα στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» διακομίστηκε το βράδυ της Τρίτης ένας νεαρός περίπου 18 ετών, ο οποίος φέρει τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων και συγκεκριμένα σε πλατεία κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν επανειλημμένα, προκαλώντας του σωματικές κακώσεις.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές.