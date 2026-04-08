Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα»

Ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει γνώση του σχετικά με τις δύο συνομιλίες που είχε πρώην συνεργάτης του με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού.

«Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει παράλειψη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο πρώην υπουργός «όσον αφορά τη δική μου υπόθεση όλο αυτό βασίζεται σε μια εικασία. Στην ουσία υπάρχουν δύο συνομιλίες ενός πρώην συνεργάτη μου, και όχι διευθυντή μου, όπως έχει καταγραφεί, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία δική μου συνομιλία, καμία δική μου αναφορά έμμεση ή άμεση περί εντολής ή περί κατεύθυνσης. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο σε μια δικογραφία 4.000 σελίδων που να δείχνει πως εγώ γνώριζα για το περιεχόμενο αυτών των δύο συνομιλιών. Για τις συγκεκριμένες δύο υποθέσεις δεν γνώριζα τίποτα και δεν προκύπτει και από τη δικογραφία».

Και συνέχισε: «Η μια υπόθεση αφορά 4 παραγωγούς. Ο τότε συνεργάτης μου μιλάει με τον τότε διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρωτάει για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτων. Μετά από 50 μέρες της συνομιλίας, πολύ ορθά έρχεται ο Οργανισμός και κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και ζητά πίσω τα αχρεώστητα. Από αυτή τη συνομιλία δεν προέκυψε το παραμικρό όσον αφορά κάποια παράνομη ενέργεια ή παράλειψη από τον Οργανισμό και συνεπώς καμία ζημιά. Η δικογραφία έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο θα κριθεί εάν είναι σωστό ή λάθος».

«Το δεύτερο περιστατικό αφορά επίσης μια συνομιλία συνεργάτη μου 60 λεπτών με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε φιλικό τόνο, ούτε προτροπή, ούτε τίποτα. Δεν είναι τυπικές συνομιλίες, υπήρχε μια φιλική σχέση, γνωρίζονταν ασχέτως των αρμοδιοτήτων τους. Και ζήτησε διευκρινίσεις για μια υπόθεση ενός παραγωγού που εκείνη τη στιγμή δεν είχε πληρωθεί. Έρχεται το ίδιο το διαβιβαστικό της εισαγγελίας και λέει ότι από αυτή τη συνομιλία δεν θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί συστημικά και νομικά αποτελέσματα. Κοινώς, μιλάνε για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν θα οδηγούσε σε οικονομικό αποτέλεσμα», επισημαίνει.