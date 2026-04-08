Επίσκεψη του Αναπλ. Περιφερειάρχη Χ. Μπονάνου στα συνεργεία της ΚΟΙΣΠΕ Φάρος

Τα συνεργεία της ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος», που εκτελούν εργασίες ευπρεπισμού των νησίδων στους δρόμους ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην περιοχή του Ρίου, επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, την Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Μπονάνος διαπίστωσε την άριστη ποιότητα του έργου των εργαζομένων/ωφελούμενων του «Φάρου», με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ενεργή σύμβαση και τους ευχήθηκε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω συνεργασία έχει διττό σκοπό. Αφ’ ενός εξυπηρετείται η ανάγκη της θεραπείας και της κοινωνικοποίησης των εργαζομένων/ωφελούμενων στο Συνεταιρισμό, αφ’ ετέρου ικανοποιείται η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, τις οποίες το ανωτέρω προσωπικό μπορεί να φέρει εις πέρας με πολύ ικανοποιητικό τρόπο.