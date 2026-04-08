Fuel Pass 2026: Σειρά για υποβολή αιτήσεων παίρνουν σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7

Η δεύτερη ομάδα με ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5, 6 και 7 παίρνει σειρά σήμερα μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η πλατφόρμα υπερφορτώθηκε την πρώτη ημέρα από τη μαζική συμμετοχή πολιτών.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας, καταγράφηκε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, με πάνω από 160.000 αιτήσεις Fuel Pass μέσα σε λίγες ώρες και περισσότερες από 3.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και προσωρινές διακοπές στη λειτουργία του συστήματος.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να αποφευχθούν νέα τεχνικά ζητήματα, αποφασίστηκε η υποβολή των αιτήσεων να γίνεται πλέον σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε πολίτη. Στόχος είναι να κατανεμηθεί καλύτερα η επισκεψιμότητα και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ οι πολίτες καλούνται να δείξουν κατανόηση λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων, ως εξής:

Τετάρτη 8.4.2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9.4.2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10.4.2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους έως και την 30.4.2026.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής.

Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση).

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Τα ποσά της επιδότησης

Σημειώνεται ότι τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.