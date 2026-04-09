Η έξοδος σε αριθμούς- Πόσα οχήματα έχουν περάσει ήδη τα διόδια Ρίου- Κάτω Αχαΐας και Πύργου

Η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την κυκλοφορία να αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά της από το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης έως και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Ένας μικρός αριθμός ταξιδιωτών αναμένεται να αναχωρήσει την τελευταία στιγμή, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, κάτι που αποτελεί πλέον σταθερό μοτίβο κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, η κυκλοφοριακή κίνηση μέχρι το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, από τα διόδια της Ελευσίνας με κατεύθυνση προς τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο διήλθαν συνολικά 19.000 οχήματα. Στα διόδια του Ρίου καταγράφηκαν 7.000 διελεύσεις, ενώ στον άξονα από την Πάτρα προς τον Πύργο, τα διόδια της Κάτω Αχαΐας κατέγραψαν 2.100 οχήματα και τα διόδια του Πύργου μόλις 500.

Όσον αφορά, την κίνηση που σημειώθηκε κατά τη Μεγάλη Τετάρτη, στην Ολυμπία Οδό ήταν μεγάλη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόνο από τα διόδια της Ελευσίνας καταγράφηκαν 34.000 διελεύσεις οχημάτων, αριθμός που αντικατοπτρίζει την έντονη επιθυμία των πολιτών να εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ και να περάσουν το Πάσχα στον τόπο καταγωγής τους ή σε κάποιον τουριστικό προορισμό.