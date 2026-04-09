Λευκάδα: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών

Στη Λευκάδα συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, με κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, χρημάτων και εξοπλισμού ακριβείας.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Λευκάδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Λευκάδας Βασιλικής και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο κατηγορούμενους αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία και χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια του και το κεφάλι, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ατόμου.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6,9- γραμμάρια κοκαΐνης διαμοιρασμένη σε έξι συσκευασίες,

-835- ευρώ και

-2- ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης των ναρκωτικών.