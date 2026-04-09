Το λεύκωμα του Γιάννη Ματσούκα για τη Διπλή Έλικα DNA εκτίθεται στη βιβλιοθήκη του Cold Spring Harbor Laboratory

"Με πολύ μεγάλη χαρά σας γνωρίζω ευχαριστήρια επιστολή της Διευθύντριας Ludmila Pollock, Executive Director της διάσημης βιβλιοθήκης Library and Archives στο κορυφαίο παγκοσμίως ερευνητικό κέντρο Cold Spring Harbor Laboratory( CSHL) στις ΗΠΑ όπου φυλάσσονται και εκτίθενται τα ιστορικά αρχεία “Watson and Crick” της ανακάλυψης της Διπλής Έλικας DNA - θεωρούμενης ως η σημαντικότερη όλων των εποχών μετά την διατύπωση της θεωρίας της Εξέλιξης" αναφέρει ο Γιάννης Ματσούκας.

Και προσθέτει:

"Η ένθερμη επιστολή αφορούσε το εξαίρετο και υπερπολυτελές λεύκωμα, που εστάλη στη βιβλιοθήκη του CSHL και στην οικογένεια Watson, αφιερωμένο στην ιστορική επίσκεψη του James Watson στην Ελλάδα (Πάτρα 2011 και Σπέτσες 2016) προσκεκλημένος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ιατρική Χημεία” του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως μας ενημερώνει, η αγγλική έκδοση “Greece honors James Watson: Double Helix of DNA, the Discovery that Changed the World” του Εκδοτικού Οίκου Broken Hill, που εξεδόθη πρόσφατα, εκτίθεται σε δημόσια θέα στην κεντρική βιβλιοθήκη του CSHL για τους αναγνώστες και επισκέπτες του διάσημου ερευνητικού κέντρου.

Η σύζυγος του James Watson, Elizabeth Watson, απέστειλε επίσης επιστολή με την οποία ευχαριστεί τους συγγραφείς και τον Εκδοτικό Οίκο για την υπέροχη και ανεπανάληπτη έκδοση όπως την χαρακτηρίζει.

Χαιρόμαστε για την διεθνή απήχηση της έκδοσης, που αποτελεί μια προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο".