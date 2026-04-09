Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων: Σημειωτόν σε Αθηνών-Κορίνθου - Κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος του Πάσχα

Ξεκίνησε από σήμερα, Πέμπτη (09/04) η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση να είναι αυξημένη στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται κυρίως στην Αττική Οδό, από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα. Στον Περιφιρειακό Υμηττού καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. Οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.







<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: <br>άνω των 45΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, <br>15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα. <br>Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. <a href="https://t.co/YILWXarpVP">https://t.co/YILWXarpVP</a></p>— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) <a href="https://twitter.com/aodostraffic/status/2042193205693747500?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η έξοδος πραγματοποιείται με αμείωτη ένταση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών. Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι. Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.