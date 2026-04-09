Πάτρα: Δεν πρόλαβαν να αναπλάσουν την παραλιακή του Ρίου και πάρκαραν στο...γκαζόν- H αντίδραση Μπονάνου- ΦΩΤΟ

Σαν "ανίατη ασθένεια" μοιάζει και στην Πάτρα η υπόθεση παράνομο παρκάρισμα, ειδικά όταν οι θέσεις στάθμευσης σε μια περιοχή, αποδεικνύονται λίγες, είτε παρωδικά, είτε μόνιμα.

Το νέο επεισόδιο στο σίριαλ έρρχεται από την παραλιακή του Ρίου στην οποία εκτελέστηκαν εργασίες ανάπλασης, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ορατά.

Ωστόσο στα κοινωνικά δίκτυα σχολιάζεται το γεγονός ότι κάποιοι έχουν παρκάρει παράνομα, πάνω μάλιστα σε πλαίσια με γκαζόν.

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου.

"Τα έργα ΔΕΝ έχουν καμμία απολύτως αξία για τον πολίτη, αν δεν προστατεύονται και δεν συντηρούνται. Αυτό και τέλος ‼️ Ο κόσμος είναι αυτός που είναι, αυτό δεν αλλάζει! Πρέπει να απαιτηθεί η προστασία του! Και τον τρόπο πρέπει να τον βρουν οι ΑΡΜΟΔΙΟΙ!" αναφέρει σε ανάρτησή της η Κατερίνα Γεώρμα.

"Λυπάμαι που θα το πω μέρες που είναι , αλλά επειδή βλέπω ανεξέλεγκτο παρκάρισμα και στο σημείο του πεζοδρόμου και στο χώρο πρασίνου , λέω ξεκάθαρα ότι δεν θα κουραστώ να καλώ την αστυνομία για την προστασία της ανάπλασης" αναφέρει ο Χαράλαμπος Μπονάνος και συνεχίζει:

Το έργο δεν έγινε για να το βανδαλίσουν κάποιοι που δείχνουν κατάφωρη αντικοινωνική συμπεριφορά

Μετά το Πάσχα ξεκινούν και τα λιμενικά έργα σε αυτό το σημείο ,θα υπάρξει μια όχληση , άλλωστε γιαυτο κάναμε και την σύσκεψη με τον επικεφαλής της γέφυρας κ Λουκά , για να εξηγήσουμε την κίνηση της πλατφόρμας ύστερα από αίτημα του

Η ήπια κυκλοφορία , και η χρήση από πεζούς και ποδηλάτες είναι ο σκοπός μας , και για κάθε παραβατική συμπεριφορά , επαναλαμβάνω θα καλούμε τους αρμόδιους να επιβάλουν τον νόμο

