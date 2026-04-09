Μέση Ανατολή - Ανησυχία για την εκεχειρία: Ιράν "Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο"

«Τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη νύκτα, πράγμα που καθιστά δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο βάναυσες ενέργειες αποτελούν νόμιμη άμυνα», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X. «Η εκεχειρία με το Ιράν πρέπει να επεκταθεί τον Λίβανο», τόνισε.

ΕΕ: Τα πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο απειλούν την κατάπαυση του πυρός Τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο θέτουν σε «σκληρή δοκιμασία» την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλισθεί.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ επιμένουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, ενώ το Ιράν απειλεί πως οι επιθέσεις στον Λίβανο «θα φέρουν σκληρή απάντηση».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hezbollah dragged Lebanon into the war, but Israel’s right to defend itself does not justify inflicting such massive destruction. <br><br>Israeli strikes killed hundreds last night, making it hard to argue that such heavy-handed actions fall within self-defence.<br><br>Israeli actions are…</p>— Kaja Kallas (@kajakallas) <a href="https://twitter.com/kajakallas/status/2042177319310148008?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ιράν κατά Ισραήλ: Οι επιθέσεις στον Λίβανο θα φέρουν σκληρή απάντηση

Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα έχουν «σαφείς συνέπειες και ΣΚΛΗΡΕΣ αντιδράσεις», έγραψε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλίμπαφ, επιμένοντας πως η εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την Τρίτη, ισχύει και για τον Λίβανο – κάτι που αρνούνται τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ.

«Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας θα έχουν σαφείς και σκληρές αντιδράσεις», έγραψε. «Σβήστε αμέσως τη φωτιά».

“Οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχειρία με τις ΗΠΑ”

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστήσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς νόημα.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Τα σχόλιά του ακολουθούν τις πιο σφοδρές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η τελευταία σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 200 άνθρωποι την Τετάρτη.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα πλήξει τη Χεζμπολάχ “όπου χρειαστεί”

Με νέες απειλές κατά της Χεζμπολάχ εμφανίστηκε σήμερα (9/4) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου» Ισραήλ, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πάνω από 200 θάνατοι – Στους 1.000 οι τραυματίες στον Λίβανο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 203 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 αεροπορικές επιδρομές σε αυτό που περιέγραψε ως στόχους της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαρακτήρισε το γεγονός «σφαγή», και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα είναι δημόσια αργία για να τιμηθούν οι νεκροί.

Ποιος είναι ο Ναΐμ Κάσεμ της Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ τον στόχευε αλλά σκότωσε τον γραμματέα του

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι σκότωσαν τον γραμματέα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό στις 8 Απριλίου 2026.

Ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κάσεμ, Αλί Γιούσεφ Χάρσι, ήταν επίσης στόχος της επίθεσης στη συνοικία Τάλετ Χαγιάτ της Βηρυτού, έξω από το προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Νταχιγιέ. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατό του.

Ποιος είναι ο Ναΐμ Κάσεμ

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1953 στο Κφαρ Κίλα, στον Λίβανο, ο Ναΐμ Κάσεμ κατέχει μεταπτυχιακό στη χημεία από το Λιβανέζικο Πανεπιστήμιο. Ήταν μία από τις αρχικές μορφές που βοήθησαν στην ίδρυση της Χεζμπολάχ το 1982 με την υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Έγινε βασικός ηγέτης της Χεζμπολάχ και ηγήθηκε της ομάδας σε μια περίοδο έντονης σύγκρουσης με το Ισραήλ, η οποία κλιμακώθηκε σημαντικά από τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Κάσεμ διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός το 1991 από τον τότε γενικό γραμματέα της ένοπλης οργάνωσης, Αμπάς αλ-Μουσάουι, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση με ελικόπτερο τον επόμενο χρόνο. Η πολιτική του δράση ξεκίνησε με το Σιιτικό Κίνημα Αμάλ του Λιβάνου. Αποχώρησε από την οργάνωση το 1979 μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, η οποία διαμόρφωσε την πολιτική σκέψη πολλών νεαρών Σιιτών ακτιβιστών στον Λίβανο.

Μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, από το Ισραήλ στην επίθεση στα κεντρικά της Χεζμπολάχ το 2024, και του θεωρούμενου διαδόχου του, Χάσεμ Σαφιεντίν, ο Κάσεμ εξελέγη επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν για περισσότερα από 30 χρόνια. Σύμφωνα με τον Κάσεμ, η σύγκρουση μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος για το ποιος θα «λυγίσει» πρώτος, και η Χεζμπολάχ δεν θα λύγιζε πρώτη, όπως ανέφερε το Reuters.