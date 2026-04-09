Νέο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Πότε θα κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα και ποιους θα αφορά

Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου θα “τρέξει” το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπως γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ”.

Όπως είπε η υπουργός για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», «τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου ξεκινάμε. Το πρόγραμμα καλύπτει πάρα πολλούς Έλληνες. Χρησιμοποιούμε -με πολύ καλή διαπραγμάτευση και του κ. Παπαθανάση με τους Ευρωπαίους- τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με το Σπίτι μου 2. Ξέρουμε ότι ήταν αρκετά διευρυμένα και κάλυψαν πάρα πολύ κόσμο τα εισοδηματικά κριτήρια του Σπίτι μου 2. Και έτσι λοιπόν, οι Έλληνες μπορούν να πάρουν ένα μεγάλο πλέον ποσό για να ανοίξουν κατά κύριο λόγο τα κλειστά ακίνητα. Κάποιος ο οποίος έχει ένα κλειστό ακίνητο και ακριβώς επειδή είναι τόσα χρόνια κλειστό και δεν χρειάζεται κάποια μικρή ανακαίνιση της τάξεως των 5.000, 6.000, 7.000 ευρώ αλλά μια ανακαίνιση που μπορεί να φτάσει και τις 35.000 ευρώ, 40.000 ευρώ έρχεται και παίρνει εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ξεκινούν από το 75% και φτάνουν το 90% της επιδότησης. Το ποσοστό της επιδότησης φτάνει το 90% εάν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, νέο ζευγάρι, τρίτεκνο, πολύτεκνο και νοικοκυριό με αναπηρία» είπε η κα Μιχαηλίδου.

Η ίδια ανέφερε τα ακίνητα που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα. «Δεν θα βάλουμε καινούρια ακίνητα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ακίνητα 20ετίας και πίσω. Γιατί δεν έχουμε κλειστά ακίνητα τα οποία δεν είναι 20ετίας και πίσω. Θα πρέπει να είναι ακίνητα τα οποία ήταν τουλάχιστον 3 χρόνια κλειστά, να δούμε ότι υπήρχε μια περίοδος που τα ακίνητα δεν χρησιμοποιούνταν. Και ερχόμαστε και κάνουμε μια πολύ μεγάλη καινοτομία την οποία ο πολίτης δεν έχει ξαναδεί στη χώρα μας. Το πρόγραμμα αφορά και σε ακίνητα στα οποία μένει μέσα ο κόσμος. Δηλαδή παλαιότερα ακίνητα τα οποία δεν είναι βιώσιμα γιατί το πρόβλημα της στέγασης δεν είναι μόνο να ανοίξουμε τα κλειστά ακίνητα, αλλά είναι και τα σπίτια στα οποία μένουν οι οικογένειες, σπίτια τα οποία είναι πραγματικά βιώσιμα και τα οποία είναι ανθρώπινα. Οπότε θα μπορεί κάποιος όταν έχει ένα σπίτι να παίρνει μια χρηματοδότηση για να φτιάξει το σπίτι του και η οικογένεια του πιο ασφαλισμένη» τόνισε.

Η επιδότηση

Επίσης μίλησε για την επιδότηση του προγράμματος. «Το Ανακαινίζω-Νοικιάζω μέχρι σήμερα έδινε 8.000 ευρώ και το 60% του συνόλου των εξόδων ενός σπιτιού αλλά μέχρι 8.000 ευρώ. Ερχόμαστε τώρα με συνεννόηση για πρώτη φορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο Ανακαινίζω -Νοικιάζω, το οποίο καλύπτει σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων, 300 ευρώ το τετραγωνικό, έτσι ώστε το κράτος σου να δίνει έως και 90% των 36.000 ευρώ που χρησιμοποιείς για να φτιάξεις το σπίτι σου.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Εξοικονομώ αλλά η ενεργειακή αναβάθμιση που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό του συνόλου των εξόδων που κάνει .Από τις 36.000 ευρώ που θα πάρει κάποιος από το κράτος, το 90% αυτών θα πάρει από το κράτος για να φτιάξει το σπίτι του, 20% μόνο χρειάζεται να χρησιμοποιήσει, δηλαδή από τις 36.000 ευρώ, χρησιμοποιεί τις 7.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση, τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιεί για να φτιάξει το σπίτι του .Μέσω του προγράμματος μπορεί να φτιάξει κάποιος την κουζίνα του, το μπάνιο » είπε.

Για τις εκκρεμείς πληρωμές του παλαιού προγράμματος

Με αφορμή παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον πιο εντατικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζονται ξεχωριστά οι αιτήσεις.