Πάτρα: Σωτήρια επέμβαση για 65χρονο, υποβλήθηκε άμεσα σε μηχανική θρομβεκτομή

Ένας 65χρονος άνδρας από την Ήπειρο βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο απαιτούσε άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με το epiruspost.grη ανάγκη για μηχανική θρομβεκτομή οδήγησε στη διακομιδή του στην Πάτρα, καθώς στην περιοχή του δεν υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης επέμβασης.

Η κατάσταση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα κενά και τις ανισότητες στο σύστημα υγείας, με ασθενείς να αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για κρίσιμες ιατρικές πράξεις. Ωστόσο, η έγκαιρη κινητοποίηση και η επιτυχής επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών αποδείχθηκαν καθοριστικές, δίνοντας στον ασθενή μια δεύτερη ευκαιρία.

Η μηχανική θρομβεκτομή αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των βαρέων εγκεφαλικών, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόνιμων επιπλοκών. Στην προκειμένη περίπτωση, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία.