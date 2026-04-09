Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ένας μαυροντυμένος άνδρας καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος να πλησιάζει σε πάρκο στο Μαρούσι. Είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί σε ένα αγόρι 17 ετών για να του αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η επίθεση που δέχτηκε ο 17χρονος και οι φίλοι του σε πάρκο στο Μαρούσι έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο, που μετέδωσε το MEGA.

Το χρονικό

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης. Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο της περιοχής όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

«Σε σπαστά ελληνικά μου ζήτησε να του δώσω την αλυσίδα μου. Δεν του την έδωσα και πιαστήκαμε στα χέρια, εκείνη τη στιγμή ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε τρεις φορές. Μία στην καρδιά, μία στο δεξιό μηρό και μία στο δεξί χέρι», είπε το θύμα της επίθεσης.

Οι φίλοι του 17χρόνου έντρομοι αμέσως μετά την επίθεση έβαλαν τον τραυματισμένο φίλο τους μέσα στο αυτοκίνητο του ενός και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο εσπευσμένα για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Ο δράστης διέφυγε με κατεύθυνση προς το σχολείο που βρίσκεται δίπλα. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος φίλος μας βλέποντας το σκηνικό της επίθεσης ‘’παγώσαμε’’ με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε. Αμέσως μετά πήραμε τον τραυματία, τον βάλαμε στο δικό μου αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ», είπε ο 20χρονος φίλος του θύματος.

Στο νοσοκομείο ο 17χρονος

Και από εκεί ο 17χρονος διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό όπου και αναρρώνει. Τον δράστη είπαν στους αστυνομικούς τα θύματα της επίθεσης, ότι τον είχαν ξαναδεί να κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή.

«Τον δράστη τον τελευταίο χρόνο τον έχω δει τουλάχιστον άλλες δύο φορές να κινείται γύρω από το πάρκο. Δεν γνωρίζω τα στοιχεία του, γνωρίζω μονάχα ότι είναι ναρκομανής».

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.