Δικαστική εξέλιξη-κλειδί για τα Τέμπη: Νέες εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού

Η πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών που ζητούν να μάθουν τα αίτια του θανάτου των απανθρακωμένων παιδιών τους ήρθε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Λάρισας.

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό, όπως ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Με το βούλευμα τους ουσιαστικά δίνουν στο ορισμένο πραγματογνώμονα της σκυτάλη ώστε αν το κρίνει αναγκαίο εφόσον δεν μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις στη Ελλάδα να σταλούν δείγματα σε εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό για να απαντηθούν τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν ακόμα οι γονείς των παιδιών.

Μετά από τη σημαντική αυτή εξέλιξη ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης δήλωσε ότι: “Με το πρόσφατο βούλευμα ανοίγει ο δρόμος για την ουσιαστική αναζήτηση των αιτιών του θανάτου των απανθρακωθέντων θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη. Οι αναγκαίες εξετάσεις θα γίνουν σε μεγάλα εργαστήρια στην ΕΕ, όπως όφειλαν να παραγγείλουν οι αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Και έτσι θα είναι αδικαιολόγητη ή αποκρουστική σπέκουλα Μητσοτάκη, Φλωρίδη και λοιπών παρατρεχάμενων για τις εκταφές που δήθεν δεν γίνονταν με ευθύνη των συγγενών των θυμάτων“.