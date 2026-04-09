Ανοιξιάτικο Πάσχα με λιακάδα! Τι λέει ο Νικόλας Σερέτης για την Αχαΐα

«Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες αναμένονται από αύριο Μ. Παρασκευή έως και την Δευτέρα του Πάσχα στο σύνολο σχεδόν της χώρας» όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο γεωλόγος- προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

«Μόνη παραφωνία κάποιες τοπικές μπόρες στα πολύ ορεινά και σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το διήμερο Παρασκευής-Σαββάτου. Ενδείξεις για αυξημένη αστάθεια από την Τρίτη του Πάσχα και μετά με πιθανή την εκδήλωση βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας» επισημαίνει.

Ειδικότερα στην Πάτρα και την Αχαΐα

Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια καθ' όλη την διάρκεια του τετραημέρου.

Μέγιστες θερμοκρασίες 19-20°C και ελάχιστες λίγο κάτω από τους 10°C σε πεδινά-παράκτια τμήματα.

*Λίγη παραπάνω ψυχρούλα την νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά χωριά μας.

«Ίσως δούμε κάποια βροχούλα από την Τρίτη του Πάσχα και μετά...αλλά μην τρομάζουμε» προσθέτει.