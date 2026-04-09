Γεμάτη κόσμο η λαϊκή της Πάτρας... άδεια τα χέρια των καταναλωτών - ΦΩΤΟ

Η προσέλευση στην λαική αγορά της Πάτρας την Μ. Πέμπτη ήταν μεγάλη, ωστόσο οι αγορές που έγιναν ήταν μάλλον περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές περιηγούνταν στους πάγκους, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που κρατούσαν έστω μια σακούλα.

Την παραδοχή αυτή έκαναν και οι ίδιοι οι παραγωγοί-έμποροι στην λαϊκή αγορά που έβλεπαν τον κόσμο να κινείται κατά εκατοντάδες μπροστά από τους πάγκους τους, ωστόσο λίγους να προχωρούν σε αγορές.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες για το πασχαλινό τραπέζι, ενόψει της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα, οι καταναλωτές φαίνεται να κινούνται πιο συγκρατημένα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι αυξήσεις των τιμών τον τελευταίο μήνα, οι οποίες, σε ορισμένα προϊόντα περισσότερο και σε άλλα λιγότερο, έχουν καταστήσει δύσκολη την αγορά, ιδιαίτερα σε μεγάλες ποσότητες.

Βασικά λαχανικά έχουν φτάσει σε υψηλές τιμές. Για παράδειγμα οι ντομάτες κυμαίνονται από 3,80 έως 4,50 ευρώ το κιλό, ενώ τα ντοματίνια αγγίζουν και τα 8 ευρώ. Παρόμοια επίπεδα, κοντά στα 5 ευρώ το κιλό, καταγράφονται για μελιτζάνες, κολοκυθάκια και πιπεριές. Αντίθετα, πιο ήπιες είναι οι τιμές σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά. Οι φράουλες κυμαίνονται από 2,50 έως 3 ευρώ το κιλό, τα μανταρίνια στα 2,50 ευρώ και τα λεμόνια στα 2,39 ευρώ. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι διαμορφώνονται γύρω στα 3 ευρώ το κιλό, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα κρεμμύδια, περίπου στο 1,8 ευρώ το κιλό.