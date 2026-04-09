Πάσχα 2026: Στο νησί με πλοίο ή στο χωριό με αυτοκίνητο; - Ποιο είναι το πραγματικό κόστος

Oι ταξιδιώτες επιλέγουν φέτος κατά κόρον να κάνουν Πάσχα σε κοντινούς προορισμούς λόγω του υψηλού κόστους στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Από τα γραφικά καλντερίμια των νησιών του Αιγαίου έως τα εντυπωσιακά βράχια των Μετεώρων και τις φιλαρμονικές μπάντες της Κέρκυρας, το ελληνικό Πάσχα εξακολουθεί να αποτελεί μια έντονα βιωματική εμπειρία, όπου συνυπάρχουν η πίστη, η παράδοση και το ταξίδι.

Το Μega παραθέτει παρακάτω τη λίστα με το κόστος προορισμών για φέτος το Πάσχα στο νησί αλλά και σε οδικούς προορισμούς. Ειδικότερα:

Α. Για νησί

Κέρκυρα

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 4 άτομα (μετ’ επιστροφής) κοστίζουν 324 ευρώ

Με ΙΧ (Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα) το κόστος είναι στα 82 ευρώ.

Το κόστος για τα διόδια – καύσιμα είναι στα 242 ευρώ

Πληρότητα του νησιού φτάνει έως και το 85%

Χίο

Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για 4 άτομα (μετ’ επιστροφής) ανέρχεται στα 196 ευρώ/

Πληρότητα του νησιού ανέρχεται στο 75% με 80%

Σύρος

Οι τιμές πώλησης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 4 άτομα (μετ’ επιστροφής) είναι στα 186 ευρώ

Η πληρότητα του νησιού διαμορφώνεται στο 75%.

Σπέτσες

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 4 άτομα είναι 200 ευρώ από Πειραιά ή 112 ευρώ από Κώστα (διόδια – καύσιμα – θαλάσσιο ταξί)

Η πληρότητα είναι μεταξύ 70% – 75%

Α. Για οδικούς προορισμούς

Οι οδικοί προορισμοί… έχουν την τιμητική τους φέτος (διόδια – καύσιμα)

Για Αθήνα-Καλαμάτα-Αθήνα το κόστος είναι 106 ευρώ

Έχει ανοίξει το 50% των ξενοδοχείων

Η πληρότητα είναι 75% και το κόστος διανυκτέρευσης για 4 άτομα (με πρωινό) είναι από 120 ευρώ – 140 ευρώ )

Για Αθήνα-Πήλιο-Αθήνα το κόστος διαμορφώνεται στα 160 ευρώ

Η πληρότητα είναι 70%

Το κόστος διανυκτέρευσης για 4 άτομα (με πρωινό) αρχίζει από 130 ευρώ

Για Αθήνα-Ναύπακτο -Αθήνα το κόστος ανέρχεται στα 128 ευρώ

Η πληρότητα είναι 80%

Η διανυκτέρευση για 4 άτομα κοστίζει από 135 ευρώ.