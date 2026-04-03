Οι πιο “καυτοί” προορισμοί για το φετινό Πάσχα - Ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν, σύμφωνα με τις κρατήσεις Airbnb

Σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας, «κινούνται» οι προ-κρατήσεις για ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, για τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να κινήθηκαν έγκαιρα και να προγραμμάτισαν τις αποδράσεις τους.

Όπως αναφέρει στο Iefimerida ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, «η αυξημένη ζήτηση αφορά κυρίως αυτοτελή ακίνητα, κατάλληλα για οικογένειες ή παρέες τεσσάρων ατόμων, με τουλάχιστον τέσσερα κρεβάτια. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος μετακίνησης προς τους νησιωτικούς προορισμούς φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι οποίοι προσφέρουν ευκολότερη πρόσβαση και χαμηλότερο κόστος μετακίνησης».

Υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων σε δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς

Η εικόνα των προ-κρατήσεων για ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια με 2 παιδιά έως 13ετών, δείχνει ότι αρκετοί προορισμοί εμφανίζουν ήδη υψηλή πληρότητα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στη Καλαμάτα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας για τρεις διανυκτερεύσεις διαμορφώνεται από 318 ευρώ, ενώ οι προ-κρατήσεις στην πλατφόρμα Airbnb αγγίζουν το 79%.

Στο Ναύπλιο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, το κόστος μίσθωσης κατοικίας για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 381 ευρώ, με τις προ-κρατήσεις να φθάνουν το 93%.

Η Μονεμβασιά καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. Το κόστος μίσθωσης για κατοικία εντός του κάστρουδιαμορφώνεται από 753 ευρώ, ενώ για ακίνητα εκτός του κάστρου ξεκινά από 473 ευρώ. Οι προ-κρατήσεις φτάνουν ήδη το 94%.

Στην Καλαμπάκα, με φόντο τα Μετέωρα, το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 450 ευρώ, με τις προ-κρατήσεις να κινούνται στο 86%.

Στο Μέτσοβο, το κόστος μίσθωσης κατοικίας διαμορφώνεται από 494 ευρώ, ενώ οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 75%.

Στα Καλάβρυτα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας στο κέντρο ξεκινά από 567 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, με τις προ-κρατήσεις να φθάνουν το 85%.

Στα Ιωάννινα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας διαμορφώνεται από 283 ευρώ, ενώ οι προ-κρατήσεις καταγράφονται στο 87%.

Στη Ναύπακτο, το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 406 ευρώ, με τις προ-κρατήσεις να κινούνται στο 80%.

Στην ορεινή Αρκαδία, οι παραδοσιακοί προορισμοί καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. Στη Δημητσάνα, το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 569 ευρώ, με προ-κρατήσεις 82%, ενώ στα Λαγκάδιαοι προ-κρατήσειςέχουν αγγίξει το 100%.

Στη Βυτίνα, το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 978 ευρώ, με τις προ-κρατήσεις να διαμορφώνονται στο 83% και στη Στεμνίτσα το 100%.

Στο Ελληνικό Αρκαδίας καταγράφεται ήδη πλήρης πληρότητα (100%), ενώ στο Λεβίδι το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 694 ευρώ, με προ-κρατήσεις 90%.

Τέλος, στη Βλαχέρνα, το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 365 ευρώ, με τις προ-κρατήσεις να φτάνουν το 95%.

Κατά τον κ. Μπάκα, αξίζει να σημειωθεί ότι «τα ποσοστά προ-κρατήσεων αφορούν τα ενεργά ακίνητα που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παραδοσιακά, όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες του Πάσχα, αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να «ανοίγουν» τα ακίνητά τους και να τα διαθέτουν στις πλατφόρμες, αυξάνοντας έτσι τη συνολική δυναμική - διαθεσιμότητα. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, όπου αρκετά ακίνητα ενεργοποιούνται σταδιακά όσο πλησιάζει η τουριστική περίοδος. Για τον λόγο αυτό, σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς η διαθέσιμη δυναμική εμφανίζεται περιορισμένη», καταλήγει.