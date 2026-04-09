Κάηκε ολοσχερώς η οροφή του ποδηλατοδρόμιου στο Ολυμπιακό πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο - ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά προκάλεσε φθορές στην οροφή του ποδηλατοδρομίου που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο, χωρίς ωστόσο να υποστεί ζημιές ο αγωνιστικός χώρος, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου 80 πυροσβέστες με τη συνδρομή 20 οχημάτων επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, μετά από κλήση που δέχθηκαν στις 04:17 τοπική ώρα την Μεγάλη Τετάρτη.

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί εκθέματα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοργάνωση των Αγώνων στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ποδηλατοδρομίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εκθεμάτων του μουσείου.