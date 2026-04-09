Πάτρα: Τι γίνεται με τα… γαρδουμπάκια του Πάσχα; Η ανησυχία των καταναλωτών- Τι λένε οι κρεοπώλες

Επιφυλακτική στάση τηρούν οι καταναλωτές στην Πάτρα, απέναντι στα παραπροϊόντα αμνοεριφίων, όπως η συκωταριά, τα πνευμόνια, τα έντερα και τα μπόλια, δηλαδή υλικά που αποτελούν βασικά συστατικά για την παρασκευή της παραδοσιακής μαγειρίτσας, των κοκορετσιών και των γαρδουμπών.

Η ανησυχία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πυροδοτήθηκε από πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση που απαγόρευσε ρητά την πώληση παραπροϊόντων προερχόμενων από περιοχές που βρίσκονται υπό επιτήρηση εξαιτίας της εξάπλωσης της ευλογίας των αιγοπροβάτων.

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών Αχαΐας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μιλάει στο thebest.gr και καθησυχάζει τους καταναλωτές, τονίζοντας ότι τα προϊόντα που διατίθενται στα κρεοπωλεία προέρχονται αποκλειστικά από ζώνες που είναι πλήρως καθαρές από τη νόσο. Όπως εξηγεί, οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, τόσο στα σφαγεία όσο και στα καταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος, δεν ανέδειξαν κανένα ανησυχητικό εύρημα, ενώ, οι αρμόδιοι κτηνίατροι επέδειξαν ιδιαίτερη επιμέλεια και έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

«Ο κόσμος είναι λίγο μαζεμένος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Όσον αφορά στις τιμές, τα έτοιμα κοκορέτσια και γαρδουμπάκια που διαθέτουν τα κρεοπωλεία στην Πάτρα πωλούνται αυτές τις ημέρες σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 14 και 17 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για τιμές που κρίνονται λογικές, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος παραγωγής και την εντατική επεξεργασία που απαιτούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.