Mετρό Θεσσαλονίκης: Συρμός ακινητοποιήθηκε και επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν στις σήραγγες

Ανακοίνωση σχετικά με τη βλάβη στο Μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης (9/4) εξέδωσε η Thema.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 09:00 υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, όταν συρμός ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου» και επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν στις σήραγγες, περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό της «25ης Μαρτίου», αναφέρει το parallaximag.gr/, από όπου και εξήλθαν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σήμερα, Πέμπτη 9/4/2026 και ώρα 08:47, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» ακινητοποιήθηκε συρμός με κατεύθυνση προς «Νέα Ελβετία» λόγω ένδειξης σφάλματος.

Σε εφαρμογή του σχετικού πιστοποιημένου πρωτοκόλλου και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους τεχνικούς και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ο συρμός εκκενώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, με τη συνοδεία του προσωπικού. Οι επιβάτες μετέβησαν στον σταθμό «Βούλγαρη» μέσω του υφιστάμενου πεζοδιάδρομου της σήραγγας. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τεχνικοί ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού, ο οποίος ανακλήθηκε στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου για περαιτέρω τεχνική διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος. Ευχαριστούμε θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του. Η ΤΗΕΜΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες μετακινήσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. H λειτουργία του Μετρό αποκαταστάθηκε πλήρως στις 09.45..