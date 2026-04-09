Πύργος: Προφυλακιστέοι η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθούν η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της, οι οποίοι συνελήφθησαν για πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η αστυνομία τους πέρασε χειροπέδες μετά από εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους.

Νωρίτερα η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, βρέθηκαν ενώπιον του Ανακριτή Ηλείας και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Το μωρό είχε μεταφερθεί από τον Πύργο, στο Καραμανάνδειο Νοσοκομείο Παίδων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

"Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, δυο 18χρονοι ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στις 16/03/2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου, η κατηγορούμενη γυναίκα, μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο - Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για

διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες

και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα

προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι".