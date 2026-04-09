Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (08/04) στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:20 στην οδό Αλφειού, όταν ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.
Από την ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η πτώση του άνδρα.
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Καθυστερήσεις και αδυναμία υλοποίησης του "Σπιτιού του Παιδιού" στην Πάτρα»
Αγρίνιο: Μήνυση σε βάρος άνδρα που φέρεται να έβαλε γατάκια σε σακούλα και συνελήφθη
Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα
