Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (08/04) στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:20 στην οδό Αλφειού, όταν ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Από την ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η πτώση του άνδρα.





