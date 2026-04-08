Πάσχα: Τουριστική «έκρηξη» εν μέσω ακρίβειας - Το στοίχημα του καλοκαιριού

Ικανοποιητικά κινούνται οι πληρότητες σε παραδοσιακούς προορισμούς για το Πάσχα αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει βάλει φρένο στην ορμή των διαδικτυακών κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα λόγω της εκτόξευσης του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και της γενικευμένης ακρίβειας που εξανεμίζει τα εισοδήματα τόσο των Ελλήνων όσο και των Ευρωπαίων και άλλων ξένων ταξιδιωτών.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν πληθωριστικές πιέσεις, με αυξήσεις τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό το κλίμα φέρνει επιβράδυνση των διαδικτυακών κρατήσεων, αν και η τάση δεν φαίνεται να ακολουθεί την πραγματική ζήτηση, με τα μηνύματα από τις πληρότητες για το Πάσχα να δείχνουν ικανοποιητικά – κυμαίνονται σε 80% με 90% σε δημοφιλείς προορισμούς για την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Nelios, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου σημειωνόταν αύξηση των online κρατήσεων κατά 14,5% αλλά μετά την έναρξη του πολέμου, οι online κρατήσεις υποχώρησαν κατά περίπου 5% και οι αναζητήσεις για ελληνικά ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 14%. Στελέχη της ξενοδοχειακής αγοράς τονίζουν ότι ο πόλεμος δεν έχει φέρει ακυρώσεις για την ελληνική αγορά και διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού φέτος. Εξάλλου, η πραγματική ζήτηση της πασχαλινής περιόδου καλλιεργεί προσδοκίες. Οι υψηλές πληρότητες σε Κέρκυρα, Πάτμο, Κρήτη και άλλους παραδοσιακούς πασχαλινούς προορισμούς ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες. Είναι ενδεικτικό ότι η Κρήτη έχει αρχίσει να υποδέχεται ήδη τους παραδοσιακούς της πελάτες από Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Τα στοιχεία από τις κρατήσεις δωματίων σε καταλύματα και airbnb δείχνουν ότι προορισμοί με παράδοση και έθιμα για την πασχαλινή περίοδο, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα, προσελκύουν ταξιδιώτες, παρά την αβεβαιότητα που διαχέεται από τα γεγονότα στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενώ χαρακτηριστική τάση, σύμφωνα με επαγγελματίες, είναι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Στα ύψη τα εισιτήρια και των ΚΤΕΛ

Ειδικά για το Πάσχα, οι Έλληνες επιλέγουν κατά βάση διακοπές στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, σε χωριά και πόλεις της περιφέρειας. Στην πλειοψηφία τους δεν «διαπραγματεύονται» αυτή την επιλογή σχεδιάζοντας να εξοικονομήσουν από άλλες δαπάνες για να διαχειριστούν το κόστος των καυσίμων και των εισιτηρίων. Ας σημειωθεί ότι εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές και στα ΚΤΕΛ. Ακόμη και σε μικρά ταξίδια, με κόστος που δεν ξεπερνούσε πριν τον πόλεμο τα 10-20 ευρώ με υπεραστικά πούλμαν, σημειώνονται αυξήσεις που ξεπερνούν το 40-45%.

