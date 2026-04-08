Πύργος: Κρυψώνα με όπλα και ναρκωτικά αποκαλύφθηκε σε πολυκατοικία

Κατασχέθηκαν κάνναβη σε συσκευασίες, αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός και επικίνδυνα αντικείμενα – Στον εισαγγελέα ο κατηγορούμενος
Συνελήφθη σήμερα στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί εκρηκτικών υλών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του και σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -118- γραμμάρια κάνναβης διαμοιρασμένα σε -14- συσκευασίες,
• -1- αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός
• -1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα
• -1- μαχαίρι και -1- αναδιπλούμενος σουγιάς
• -1- κροτίδα και
• -2- κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
