Τραμπ: Εκτός της συμφωνίας εκεχειρίας ο Λίβανος - “Θα τακτοποιηθεί κι αυτό”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελούν «ξεχωριστή σύγκρουση» με τη Χεζμπολάχ, η οποία «δεν περιλαμβάνεται» στη συμφωνία εκεχειρίας.

«Ναι, δεν περιλαμβανόταν στη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS NewsHour. «Λόγω της Χεζμπολάχ. Δεν περιλαμβανόταν στη συμφωνία. Θα τακτοποιηθεί κι αυτό. Είναι εντάξει.», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες αύριο Παρασκευή για να συζητήσουν μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

Παρόλα αυτά, τo Iσραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τον Λίβανο εξαπωλύοντας, μάλιστα, σήμερα “τη μεγαλύτερη επίθεσή του” στην Βηρυτό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα μεγάλο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου και στην υπόλοιπη χώρα, χωρίς προειδοποίηση, πλήττοντας περισσότερους από 100 στόχους.

Tραμπ: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Ιράν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να διασφαλιστεί από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News.

«Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση», είπε.

«Είναι ένας τρόπος να το διασφαλίσουμε – και να το διασφαλίσουμε από πολλούς άλλους ανθρώπους», τόνισε, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να ανοίξει προσωρινά τα Στενά υπό προϋποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ήταν δυνατή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

Ωστόσο, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε σήμερα ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μη πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.