Πασχαλινή έξοδος σε πλήρη εξέλιξη: Πάνω από 32.000 αναχωρήσεις από τα λιμάνια της Αττικής

Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής τη Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου 2026), καθώς κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τους βασικούς λιμένες αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες, με δεκάδες δρομολόγια να εξυπηρετούν την αυξημένη ζήτηση.

Σύμφνω με το protothema.gr συνολικά, από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια, ενώ αν συνυπολογιστεί και η κίνηση στον Αργοσαρωνικό, η δραστηριότητα ενισχύεται περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα των ημερών.

Πειραιάς

Το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης σηκώνει και φέτος ο Πειραιάς, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση που φτάνει τους 20.225 επιβάτες. Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα, με 23 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων και 15 δρομολόγια υδροπτέρυγων. Στα ταχύπλοα αυτά, η επιβατική κίνηση εκτιμάται σε 2.322 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική ροή προς κοντινούς προορισμούς.

Ραφήνα

Σημαντική είναι η κίνηση και από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 7.440 επιβάτες να αναχωρούν. Επιπλέον, εκτελούνται 4 δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενισχύοντας την επιβατική ροή προς την Εύβοια και τις κοντινές περιοχές.

Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 2.284 άτομα. Αν και μικρότερη σε σχέση με τα άλλα λιμάνια, η κίνηση παραμένει αυξημένη, αντανακλώντας τη σταδιακή ενίσχυση του ρόλου του λιμένα στην εξυπηρέτηση της πασχαλινής εξόδου.