Σε μια λεπτή κλωστή η εκεχειρία: Το Ιράν απειλεί με αποχώρηση από τη συμφωνία λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Οι δρόμοι της Βηρυτού γέμισαν με αυτοκίνητα που είχαν παραμορφωθεί από τις εκρήξεις και τα φλεγόμενα ερείπια κτιρίων που οι πρώτοι διασώστες προσπαθούσαν να σβήσουν. Οι άνθρωποι έσπευσαν στα σπίτια τους για να δουν αν οι οικογένειές τους ήταν καλά. Ένας άνδρας καταγράφηκε να τρέχει προς ένα κτίριο που είχε πληγεί στη συνοικία Chiyah, φωνάζοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα!».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, πολεμικά αεροσκάφη ισοπέδωσαν χωρίς προειδοποίηση πολλά κτίρια στο κέντρο της Βηρυτού, γεμίζοντας τον ουρανό με καπνό και τον ήχο των σειρήνων, ενώ ασθενοφόρα κατευθύνονταν προς τα σημεία των εκρήξεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν.

Μετά το σφοδρό ισραηλινό σφυροκόπημα, η κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, με το Ιράν να απειλεί με αντίποινα.

Τη μεγαλύτερη επίθεσή του στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ πραγματοποίησε το Ισραήλ, εξαπολύοντας ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών χωρίς προειδοποίηση στη Βηρυτό και σε ολόκληρη τη χώρα, πλήττοντας περισσότερους από 100 στόχους.

Εικόνες παιδιών καλυμμένων με μπάζα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τους γονείς τους.

Τα νοσοκομεία του Λιβάνου εξέδωσαν επείγουσα έκκληση για αιμοδοσίες εν αναμονή της εισροής τραυματιών, ενώ το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε τον κόσμο να «αδειάσει τους δρόμους» ώστε τα ασθενοφόρα να μπορούν να προσεγγίσουν τους τραυματίες. Δεν έχουν δοθεί ακριβή στοιχεία για τις απώλειες, αλλά ο Λιβανικός Ερυθρός Σταυρός μίλησε για «τεράστιο αριθμό νεκρών και τραυματιών».

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν η «μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση που στοχεύει περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ», αναφέροντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής της Χεζμπολάχ που χτυπήθηκε βρισκόταν «στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού».

Με «σφαίρες» απειλεί το Ιράν

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι η χώρα θα «τιμωρήσει το Ισραήλ ως αντίδραση στο έγκλημα που διέπραξε στο Λίβανο και στην παραβίαση των όρων της εκεχειρίας».

«Η εκεχειρία καλύπτει την περιοχή, και το Ισραήλ είναι γνωστό για την αθέτηση των υποσχέσεών του και θα αποτραπεί μόνο με σφαίρες», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζει αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.

«Πριν από λίγα λεπτά, ένα drone Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».

Απειλές και σε πλοία στα στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι... θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί...» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Ισραήλ: Στοχεύσαμε εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η μεγάλη σειρά επιθέσεων του IDF στο Λίβανο σήμερα το απόγευμα είχε ως στόχο «εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ».

«Εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ αποτέλεσαν στόχο αιφνιδιαστικών επιθέσεων σε αρχηγεία σε ολόκληρο το Λίβανο, στο μεγαλύτερο συγκεντρωτικό πλήγμα που έχει υποστεί η Χεζμπολάχ από την επιχείρηση με τους βομβητές», δήλωσε, φέρνοντας στη μνήμη την επιχείρηση του 2024.

Ο Κατζ είπε ακόμα ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποιήθηκε ότι «η οργάνωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ εκ μέρους του Ιράν, και θα έρθει και η δική του σειρά».