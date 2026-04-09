Πάτρα: Δείτε Φωτό από την Ευαγγελίστρια την Μεγάλη Τρίτη

Ξεχωριστή και υποβλητική ήταν η ατμόσφαιρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών όπου την Μεγάλη Τρίτη 7-4-2026 στη Β΄ Ακολουθία μετά τις 9 το βράδυ, έψαλλε, το περίφημο Τροπάριο της Οσίας Κασσιανής για την εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, η τετράφωνη χορωδία «Γεώργιος Ν. Τριάντης» του Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών με χοράρχη τον κ. Θεόδωρο Χαλκιόπουλο.

Η χορωδία της Παντάνασσας «Γεώργιος Ν. Τριάντης" που συνεχίζει ακατάπαυστα μία μακρά εκκλησιαστική παράδοση των ανδρικών τετράφωνων χορωδιών στην πόλη της Πάτρας (παλαιότερα διέθετε μια τέτοια χορωδία και η Ευαγγελίστρια) έχει καθιερώσει την Μεγάλη Τρίτη να φιλοξενείται στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας και να αποδίδει θαυμάσια και μοναδικά το τροπάριο της Κασσιανής.

Να προσθέσουμε πως στην Α΄ Ακολουθία που τελέστηκε το απόγευμα της Μ. Τρίτης στην Ευαγγελίστρια, το Τροπάριο της Οσίας Κασσιανής απέδωσαν εξαιρετικά οι ψάλτες του ναού, με επικεφαλής τον ιεροψάλτη του δεξιού αναλογίου, τον Ιωάννη Κόττορο, στον οποίο τον Νοέμβριο του 2024, απονεμήθηκε το οφφίκιο του Άρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Οι φωτ. είναι από το σάιτ της Ευαγγελίστρια.