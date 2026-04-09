Πάτρα: Πληρότητα 100% και διπλάσιες αναχωρήσεις λεωφορείων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού

Σαράντα δρομολόγια ΚΤΕΛ σήμερα από τον Κηφισό για την Αχαΐα -διπλάσια από τα κανονικά 20- με αναχωρήσεις που φτάνουν έως τις 22:00, σε μια ημέρα που η πασχαλινή έξοδος κορυφώνεται σε όλα τα μέτωπα.

Στις εθνικές οδούς η κίνηση είναι αυξημένη από το πρωί. Στην Αθηνών–Λαμίας οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι τη Βαρυμπόμπη, ενώ στην Αθηνών–Κορίνθου τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλατάκι και βελτιώνονται μετά τον Ασπρόπυργο. Από τις 15:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω του 1,5 τόνου. Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός.

Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την αυξημένη κίνηση: από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης έως τις 6 σήμερα, 49.414 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία — ελαφρά αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%, ενώ 40 πλοία σήμερα αποπλέουν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.