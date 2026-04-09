Πάτρα: Επιτάφιοι Παντανάσσης και Αγίου Νικολάου - Η φετινή διαδρομή τους

Πάντα περίτεχνα στολισμένος είναι ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Παντανάσσης και η φετινή διαδρομή της περιφοράς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου 2026 θα είναι η εξής:

Αλ. Υψηλάντου, Δημ. Γούναρη, Χαραλάμπη, πλ. Αγίου Γεωργίου, εν συνεχεία στην 25ης Μαρτίου και στροφή στην Ερμού, Κανακάρη, Γούναρη, Υψηλάντου και επιστροφή στο ναό.

Στα εγκώμια εκτός από τους ιεροψάλτες και τους ιερείς του ναού, θα συμμετάσχουν στην απόδοση τους καθ' οδόν & τα μέλη της τετραφώνου χορωδίας "Γεώργιος Ν. Τριάντης" του ναού.

Στη γειτονική ενορία του Αγίου Νικολάου Πατρών που ενίοτε ο Επιτάφιος της συναντιέται με τον Επιτάφιο της Παντάνασσας (κάτι που μπορεί να συμβεί & φέτος και είναι πολύ όμορφο και γραφικό) η διαδρομή είναι η εξής:

Μητροπολίτου Παρθενίου, Υψηλάντου, Αράτου, Ανδρούτσου, πλ. Βλατερού, Σατωβριάνδου, Υψηλάντου, Ζαΐμη, Κανακάρη, Ερμού, 25ης Μαρτίου και επιστροφή στην εκκλησία.