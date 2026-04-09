Πάτρα: Στην Ευαγγελίστρια την Μ. Παρασκευή για την Αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Μέρες και στιγμές βαθιάς κατάνυξης, ευλάβειας και συγκίνησης το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης που εξέρχεται ο Εσταυρωμένος Χριστός με τους πιστούς να ραίνουν με άνθη την πομπή εντός του ναού αλλά και η Μεγάλη Παρασκευή με την καμπάνα να χτυπά πένθιμα και το τελετουργικό της Αποκαθήλωσης από το Σταυρό και της εναπόθεσης του Άχραντος Σώματος του Ιησού στον Επιτάφιο, να σκορπίζει ρίγη συγκίνησης στον κόσμο που γεμίζει τις εκκλησιές.

Απόψε Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, για την Ακολουθία των Παθών όπου διαβάζονται τα 12 ιερά ευαγγέλια, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος είναι στον νέο Ιερό Ναό Αγίου Ἀνδρέου Πατρών.

Την Μεγάλη Παρασκευή 10-4 στις 8 π.μ., ο κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει την Ακολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν και στις 7 μ.μ. θα τελέσει την Ακολουθία τοῦ Ἐπιταφίου πάλι στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν και θα ακολουθήσει η περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της πόλης.

Για το βράδυ της Ανάστασης το Μεγάλο Σάββατο, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος συνηθίζει πάντα να βρίσκεται & να τελεί την λαμπρή & χαρμόσυνη Τελετή της Αναστάσεως και την Αναστάσιμο Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου που κατακλύζει τον περίβολο του ναού δημιουργώντας ένα υπέροχο θέαμα τη στιγμή που ψάλλεται το Χριστός Ανέστη.

Την Κυριακή του Πάσχα 12-4-2026 στις 6 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Πατρών θα χοροστατήσει στον Εσπερινό της Αγάπης στον Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν όπου το ευαγγέλιο διαβάζεται και σε άλλες γλώσσες ενώ στο τέλος ο Μητροπολίτης τηρεί την παράδοση δίνοντας σε όλους ιερείς και πιστούς το πατροπαράδοτο Πασχαλινό κουλούρι και το κόκκινο αυγό.