Πάτρα: Την Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος τέλεσε στον Ι.Ν. Παντανάσσης ο Επίσκοπος Χρύσανθος

Την Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος τέλεσε στον ιστορικό Ι.Ν. Παντανάσσης Πατρών, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 το βράδυ.

Στην Ιερά Ακολουθία συμμετείχαν οι Ιερείς του Ναού πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και π. Αλέξανδρος Λαθούρος καθώς και οι Διάκονοι Παναγιώτης Λάγιος και Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Στην Ιερά Ακολουθία παρέστη η Βουλευτής Αχαΐας κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο πρώην Υπουργός Βασίλης Μπεκίρης.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος στην ομιλία του μεταξύ άλλων είπε:"Ο Κύριος παρέδωσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός που ποθεί τη σωτηρία και τον αγιασμό του συμμετέχει στη Θεϊκή Τράπεζα και τρέφεται με το Πανάγιο Σώμα και το Πανάγιο Αίμα του Σωτήρος Χριστού. Η Θεία Κοινωνία μας ενώνει με τον Ιησούν Χριστόν αλλά και μεταξύ μας.

Το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου είναι το αντίδοτο του θανάτου, μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε στην κατά χάριν θέωση.

Προ του Μυστικού Δείπνου ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών του για να διδάξει τη μεγάλη αρετή της ταπείνωσης, τη διακονία, τη θυσιαστική αγάπη.

Ο Κύριος είπε:" Δεν ήρθα να με διακονίσετε, αλλά για να σας διακονήσω, ήρθα να προσφέρω τον εαυτό μου σε εσάς".

Αυτό το πνεύμα της προσφοράς, της θυσίας και της διακονίας θα πρέπει να έχουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί".

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος μετέφερε στους πιστούς τις πατρικές εγκάρδιες ευχές του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για καλή Αγία Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.

*Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης την ακολουθία του Νιπτήρος (& του Μυστικού Δείπνου) στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στη συνοικία Μακρυγιάννη ενώ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9-4-2026 λειτούργησε στο παρεκκλήσι της Επισκοπής, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πίσω από το ναό του Αγίου Ανδρέου, όπου επανέλαβε την προτροπή του σε όλους τους πιστούς το βράδυ της Ανάστασης να παραμείνουν σε όλη την Αναστάσιμη Θεία λειτουργία καθώς υπάρχει η συνήθεια πολλοί μόλις εισπωθεί το χαρμόσυνο μήνυμα του Χριστός Ανέστη να φεύγουν για τα σπίτια τους για να προλάβουν να φάνε.