Πάτρα: Απόψε Μ. Πέμπτη η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής στο Ναό του Αγίου Διονυσίου

Η Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής» Πάτρας, θα ψάλλει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου 2026, το περιώνυμο τροπάριο: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…», στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών, αναβιώνοντας το έθιμο που ξεκίνησε το 1984.

Η Μικτή χορωδία με τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντού του Οργανισμού, Μαέστρου Σταύρου Σολωμού, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, σε μεταφορά για Μικτή Χορωδία του Γιάννη Καρκάλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην ερμηνεία αυτού του εξαιρετικού και συγκινητικού τροπαρίου, που αποτελεί και την κορυφαία στιγμή της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετέχουν ενεργά και παλαιά μέλη της Χορωδίας καθώς και χορωδοί άλλων τμημάτων του Οργανισμού.

Η γενική δοκιμή για όλα τα μέλη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ στις 9.30 στις εγκαταστάσεις του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της «Πολυφωνικής» στην οδό Κορίνθου 280- Γούναρη, στην Πάτρα (τηλ. 2610222248 και 2610279679, www.polyphonikipatras.gr).