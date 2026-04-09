Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: “Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτός αν τους ασκηθεί πίεση”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έστρεψε για ακόμη μια φορά τα βέλη του κατά του ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ έχει κάνει αρκετές δηλώσεις δυσαρέσκειας για την διατλαντική συμμαχία.

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (9/4), με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: “Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, ΝΑΤΟ, που είναι πολύ απογοητευτικό, δεν καταλαβαίνει τίποτα, εκτός αν ασκηθεί πίεση πάνω τους!!!”

Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σε συνομιλίες που αναμενόταν να στοχεύουν στην εκτόνωση της έντασης που έχει προκαλέσει η δυσαρέσκειά του για τη στάση της Συμμαχίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν την αποχώρησή τους από τη διατλαντική συμμαχία, μετά την άρνηση των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του για βοήθεια, την ώρα που το Ιράν ουσιαστικά έκλεινε τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων.

Μετά τη συνάντηση, προχώρησε σε ανάρτηση με κεφαλαία γράμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ότι παραμένει δυσαρεστημένος: «ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ», έγραψε, χωρίς ο Λευκός Οίκος να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στη συνέχεια, ο Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε την απογοήτευση του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ μετά την ιδιωτική τους συνάντηση, αλλά απέφυγε να πει αν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ απείλησε να αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία.