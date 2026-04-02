Πάσχα 2026: Κλειστές για τέσσερις ημέρες οι τράπεζες - Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των τραπεζών ενόψει του Πάσχα των Καθολικών έχει γνωστοποιήσει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνέχεια ανακοίνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο φέτος γιορτάζεται την Κυριακή 5 Απριλίου, θα υπάρξουν αλλαγές στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες που δεν θα επηρεάσουν όμως τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών.

Οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρηθούν την Παρασκευή 3 Απριλίου και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 θα εκτελεστούν την Τρίτη 7 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις μισθοδοσίες των εταιριών, αφού αυτές οι ημέρες είναι συνήθως μέρες πληρωμών για τους εργαζομένους.

Οι άμεσες συναλλαγές (instant transfers) και οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της ίδιας τράπεζας θα πραγματοποιούνται κανονικά και ο δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει αμέσως την πίστωση.

Επιπλέον, για την εκτέλεση μισθοδοσιών, ως ημερομηνία καταχώρησης στο αρχείο μισθοδοσίας πρέπει να οριστεί η Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι λόγω του Πάσχα των Καθολικών το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό τόσο την Παρασκευή 3 Απριλίου όσο και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, που είναι οι αργίες του Καθολικού Πάσχα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 3 και 6 Απριλίου ισχύουν τα παρακάτω:

Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET) θα είναι κλειστό την 3η και την 6η Απριλίου 2026, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της ελληνικής επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων

Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων

Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου



Κατά τις ημέρες ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και της πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, τις ίδιες ημέρες, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 2 Απριλίου ή την Τρίτη, 7 Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την 3η και την 6η Απριλίου 2026, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου 2026.

Τέλος, συστήνεται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων (π.χ. μισθοδοσίας), να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.