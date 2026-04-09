Δημήτρης Παπαστεργίου: Υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στα social media για ανηλίκους

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχολιάζοντας την απαγόρευση των Social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε, μιλώντας το πρωί της Μ. Πέμπτης (9.4.26) στην εκπομπή Συνδέσεις στo ErtNews, ότι οι απαγορεύσεις στα social media ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok. «Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν. Με όση βεβαιότητα που μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών.

Θα πρέπει την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν».