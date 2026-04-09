Συγκινεί η μητέρα του Μάριου από το Αγρίνιο: «Δεν άφησα ποτέ την ελπίδα, έπρεπε να βρω λύση»

Η Εύη Βέρρη περιγράφει την πολύμηνη δοκιμασία και τη μάχη της για τη ζωή του γιου της

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου, που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας , εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα. Η Εύη Βέρρη περιέγραψε την πολύμηνη δοκιμασία και τη μάχη της για τη ζωή του γιου της. «Αυτό που θέλω να πω στους γονείς που περνούν κάτι παρόμοιο είναι να δώσουν τη μάχη. Αν δώσεις τη μάχη έχεις πιθανότητα να κερδίσεις. Αν δεν τη δώσεις, έχεις χάσει από χέρι», λέει στο newsbomb η μητέρα του Μάριου. Η ίδια τονίζει τη σημασία της θετικής σκέψης: «Είναι δύσκολο αν σκέφτεσαι αρνητικά, αλλά αν δεν σκεφτείς θετικά δεν μπορείς να έχεις καλή έκβαση. Το τέλος της ζωής καθορίζεται μόνο από τον Θεό, όχι από κανέναν γιατρό».

Η Εύη Βέρρη μιλά και το ταξίδι στο εξωτερικό που έσωσε τον Μάριο: «Οι άνθρωποι που έχουν μια σοβαρή ασθένεια πρέπει οπωσδήποτε να ψάξουν και σε άλλες χώρες. Η ιατρική στο εξωτερικό είναι πολύ πιο μπροστά και δουλεύουν ομαδικά. Στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται πάντα όλα τα πρωτόκολλα». Η περιπέτεια του Μάριου ξεκίνησε από ιατρικά λάθη στην Ελλάδα, που επιδείνωσαν την κατάστασή του. Η μητέρα του θυμάται: «Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον έβλεπα αδύναμο, με προβλήματα στην κίνηση. Έπρεπε να βρω λύση, να τον στείλω στο εξωτερικό».