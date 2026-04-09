Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει στο ωράριο λόγω Πάσχα

Και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά με διευρυμένο εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας.

Το ωράριο των καταστημάτων:

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00 (εμπορικά), 13:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ)

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00 (εμπορικά) και 08:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ).

Και τα κρεοπωλεία λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση για τα εορταστικά τραπέζια.

Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό εαρινό ωράριο λειτουργίας τους.