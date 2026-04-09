Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει στο ωράριο λόγω Πάσχα

Πώς λειτουργούν τα καταστήματα στην Πάτρα τις επόμενες ημέρες
Και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά με διευρυμένο εορταστικό ωράριο.
Συγκεκριμένα, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας.
Το ωράριο των καταστημάτων:
Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00
Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00 (εμπορικά), 13:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ)
Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00 (εμπορικά) και 08:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ).
Και τα κρεοπωλεία λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση για τα εορταστικά τραπέζια.
Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό εαρινό ωράριο λειτουργίας τους.
Πάτρα: Έρχονται οι Ψηφιακές κλήσεις με κάμερες AI
Δυτική Ελλάδα: Χάσμα μεταξύ ζήτησης και τιμών στα αμνοερίφια λίγο πριν το Πάσχα- Στους δρόμους τα κλιμάκια ελέγχου
Καλάβρυτα: Στο 75% η πληρότητα για το Πάσχα- «Ελπίζαμε ότι θα ήμασταν σε καλύτερα επίπεδα»- Πλήγμα λόγω... οδοντωτού
