Αχαρτογράφητα νερά το τμήμα του "ποδηλατόδρομου" μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος - ΒΙΝΤΕΟ

"Θα θέλαμε αλλα..." λέει ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΟΛΠΑ
Οτι ως ποδηλατόδρομος με συνέχεια, μάλλον δεν έχει νόημα ο όρος, λέει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος ερωτηθείς για το τμήμα που μεσολαβεί από το πεζοδρόμιο πριν τον επιβατικό σταθμό, έως και την Νόρμαν.
Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε πως θα ήθελε να περνά με ενδεδειγμένο τρόπο ο ποδηλατόδρομος και μπροστά από τον επιβατικό σταθμό, όμως δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση και κατ επέκταση πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, το πέρασμα μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος, των ποδηλατών που θέλουν να μπουν στην είσοδο του ποδηλατόδρομου στην οδό Νόρμαν, είναι “αχαρτογράφητα νερά” και σίγουρα όχι τμήμα του ποδηλατόδρομου.
Η σήμανση και οριοθέτηση που έχει γίνει με κορίνες αφορά στην διασφάλιση της κίνησης των λεωφορείων του αστικού και του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.
"Θα θέλαμε να περνάει από εκεί και να είναι ποδηλατόδρομος"
Στο μεταξύ έως σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα από τον δήμο για να επισημανθεί η επικινδυνότητα κατά την ποδηλασία στο ύψος της οδού Νόρμαν και ειδικότερα, κατά το πέρασμα πάνω από τις ράγες του προαστιακού. Αν και αναγνωρίστηκε πως το σημείο είναι επικίνδυνο, αν και έχουν πέσει δεκάδες ποδηλάτες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί σοβαρά, δεν έχει τοποθετηθεί κάποια προειδοποιητική σήμανση, ούτε με τη μορφή μιας κόλλας χαρτιού Α4!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr