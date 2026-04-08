Αχαρτογράφητα νερά το τμήμα του "ποδηλατόδρομου" μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος - ΒΙΝΤΕΟ

Οτι ως ποδηλατόδρομος με συνέχεια, μάλλον δεν έχει νόημα ο όρος, λέει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος ερωτηθείς για το τμήμα που μεσολαβεί από το πεζοδρόμιο πριν τον επιβατικό σταθμό, έως και την Νόρμαν.

Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε πως θα ήθελε να περνά με ενδεδειγμένο τρόπο ο ποδηλατόδρομος και μπροστά από τον επιβατικό σταθμό, όμως δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση και κατ επέκταση πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, το πέρασμα μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος, των ποδηλατών που θέλουν να μπουν στην είσοδο του ποδηλατόδρομου στην οδό Νόρμαν, είναι “αχαρτογράφητα νερά” και σίγουρα όχι τμήμα του ποδηλατόδρομου.

Η σήμανση και οριοθέτηση που έχει γίνει με κορίνες αφορά στην διασφάλιση της κίνησης των λεωφορείων του αστικού και του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.