Πάνος Ρούτσι: Συγκινεί για τα γενέθλια του γιου του - “Θα παλεύω μέχρι να μπει κι ο τελευταίος φυλακή”

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του Ντενίς, Πάνος Ρούτσι, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του αδικοχαμένου θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι γράφει χαρακτηριστικά, ότι σήμερα που ο γιος του θα έκλεινε τα 26 του, «αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”».

Και συνεχίζει αναφέροντας: «Ντενουκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω,μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26…

Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”.Αγόρι μου,κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ.Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται.Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα.Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε.Ντενουκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω,μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.

Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.

Χρόνια πολλά εκεί που είσαι,Αγγελούδι μου.

Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί,κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί,όπως παλιά!!

Σε αγαπάμε τόσο πολύ…»