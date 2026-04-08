Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιλέγουμε για τις αγορές μας τοπικά, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα μας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ενόψει του Πάσχα, απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους καταναλωτές να στηρίξουν εμπράκτως την τοπική επιχειρηματικότητα, επιλέγοντας για τις αγορές τους τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις του νομού μας.

Η πασχαλινή περίοδος αποτελεί διαχρονικά μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, τονίζεται στην ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της απασχόλησης, έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Επιλέγοντας να πραγματοποιήσουμε τις αγορές μας από τα τοπικά καταστήματα:

*Ενισχύουμε την οικονομία της περιοχής μας.

*Διατηρούμε θέσεις εργασίας.

*Συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.

*Διασφαλίζουμε ποιότητα, προσωπική εξυπηρέτηση και αυθεντικά προϊόντα.

Δοθέντος ότι οι έμποροι και οι επιχειρηματίες της Αχαΐας είναι έτοιμοι να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό με ποιοτικά προϊόντα, εορταστικές προτάσεις και ανταγωνιστικές τιμές, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για το πασχαλινό τραπέζι και τα δώρα των ημερών.

Επομένως, το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλους να κάνουν μια συνειδητή επιλογή: να επενδύσουν στον τόπο μας, στηρίζοντας την τοπική αγορά και συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία.

Και αυτό το Πάσχα, επιλέγουμε τοπικά, στηρίζουμε την Αχαΐα!