Ο Δήμαρχος Πατρέων και η Αντιδήμαρχος Υγείας στο Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας- ΦΩΤΟ

Τι αναφέρει ο Δήμος Πατρέων
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μαζί με την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισκέφθηκαν το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, προσφέροντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές με τα παιδιά και το προσωπικό.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισκέφθηκαν σήμερα Μ. Τετάρτη, το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, προσέφεραν γλυκά των ημερών, αντάλλαξαν ευχές για το Πάσχα με τα φιλοξενούμενα παιδιά, καθώς επίσης με τους εργαζόμενους και την διοίκηση, με την οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που απασχολούν το Κέντρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr