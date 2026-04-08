«6-7»: Τι σημαίνει η φράση με την οποία ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε το μπλόκο στα Social Media για ανήλικους

Ξάφνιασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεό του για την ανακοίνωση της απαγόρευσης πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media όταν κουνούσε τα χέρια του σαν να ζύγιζε κάτι και οι αριθμοί 6 και 7 να αιωρούνται. Θέλοντας να τραβήξει την προσοχή των νέων, σε αυτούς άλλωστε απευθύνονταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη γλώσσα τους, προκειμένου να κάνει την ανακοίνωση για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media. Η νεότερη γενιά, η Generation Alpha (παιδιά γεννημένα περίπου μεταξύ 2010 και 2024), κινούνται στους ρυθμούς του «6–7», ή αλλιώς «Six Seven», όπως λέγεται με τον ιδιαίτερο τρόπο που το έκανε viral. Στην ουσία, το Six–Seven δεν σημαίνει συγκεκριμένα κάτι, αλλά ταυτόχρονα… τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστοσελίδα Dictionary.com το ανέδειξε ως «λέξη της χρονιάς» για το 2025. Τους πρώτους μήνες του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χρησιμοποίησε για να μιλήσει τους νέους.

Πρόκειται για το απόλυτο trend για το 2025, που έγινε viral μέσα από βίντεο στο TikTok και διαδόθηκε παντού. Σύντομα μετατράπηκε σε memes, gifs και κάθε είδους σύντομα βίντεο που εξαπλώθηκαν και στα σχολεία. Παιδιά και έφηβοι διασκεδάζουν λέγοντας «six–seven», συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών, σαν να ζυγίζουν κάτι. Πρόκειται για έναν όρο χωρίς σαφή σημασία – αλλά με τόσο μεγάλη διάδοση – αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η γλώσσα στην ψηφιακή εποχή. Η ομάδα που κάνει την επιλογή εστιάζει σε λέξεις που επηρεάζουν την επικοινωνία μας και δείχνει πώς τα trends και οι διαδικτυακές κοινότητες διαμορφώνουν τον λόγο. Όταν κάποιος ρωτά «τι σημαίνει six seven», συνήθως δεν παίρνει σαφή απάντηση· αντίθετα, ακούει φράσεις όπως «Έλα τώρα, μαμά… six seven!». Και συνήθως έτσι χρησιμοποιείται καθώς το λένε χωρίς κάποια αφορμή ή χωρίς να θέλουν να πουν κάτι. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η έκφραση προέρχεται από το τραγούδι του 2024 «Doot Doot (6-7)» του rapper Skrilla, του οποίου οι στίχοι έγιναν viral μέσα από βίντεο με παιδιά που φωνάζουν «6-7» σε γήπεδα ή στο σχολείο, μιμούμενα τη χαρακτηριστική κίνηση — την οποία αναπαράγει ακόμη και η Google σε σχετικές αναζητήσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, η φράση συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball (ύψους 6’7’’), ενώ αργότερα εμφανίστηκε και σε σειρές όπως το South Park. Ένα από τα πρώτα βίντεο που έκαναν το «67» να γίνει viral προέρχεται από έναν μπασκετικό αγώνα. Σε μια στιγμή, η κάμερα στρέφεται προς τις κερκίδες και καταγράφει ένα παιδί με ατημέλητα μαλλιά να λέει «six seven» κοιτάζοντας τον φακό.