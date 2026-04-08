Πάτρα: Με ευλάβεια το Ιερό Μύρωμα της Μεγάλης Τετάρτης - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε και φέτος στην Πάτρα το Μυστήριο του Μεγάλου Ευχελαίου, προσελκύοντας πλήθος πιστών στις εκκλησίες της πόλης τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η ημέρα αποτελεί σημαντικό σταθμό της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς οι χριστιανοί προετοιμάζονται πνευματικά για τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, διαβάστηκαν επτά Ευαγγέλια και επτά ευχές, ενώ ευλογήθηκε το λάδι που χρησιμοποιείται για το χρίσμα των πιστών. Οι ιερείς σταύρωναν με ευλάβεια τους παρευρισκόμενους, μεταφέροντας ένα μήνυμα ίασης, ελπίδας και εσωτερικής κάθαρσης.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πράξη μετάνοιας της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού, εκφράζοντας την πίστη και τη συντριβή της. Το μήνυμα της συγχώρεσης και της αγάπης παραμένει επίκαιρο, αγγίζοντας τις καρδιές των πιστών που συμμετέχουν στις ιερές τελετές.

Οι εκκλησίες της Πάτρας γέμισαν από κόσμο κάθε ηλικίας, που προσήλθε για να λάβει μέρος στο Μυστήριο, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και το πνεύμα των ημερών.

