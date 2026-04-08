Σάντσεθ: Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά νερό

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα χειροκροτήσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται με έναν κουβά» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ μέσω ανάρτησης στο Χ, με αφορμή την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ επισήμανε ότι «η εκεχειρία είναι πάντα καλή είδηση - ιδιαίτερα όταν οδηγεί σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ωστόσο «αυτή η πρόσκαιρη ανακούφιση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν».

Ολόκληρη η ανάρτηση Σάντσεθ

Η εκεχειρία είναι πάντα καλή είδηση - ιδιαίτερα όταν οδηγεί σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όμως αυτή η πρόσκαιρη ανακούφιση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα χειροκροτήσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται με έναν κουβά.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι: διπλωματία, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ΕΙΡΗΝΗ.