Πυροβολισμοί στο Σούλι με έναν τραυματία - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τρεις υπόπτους

Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου στο Σούλι, όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα δέχθηκαν πυρά από άτομα που τους περίμεναν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός στα κάτω άκρα.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αναζητούνται για να συλληφθούν τρεις άνδρες (ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και λοιπές συναφείς παραβάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 07-04-2026, δύο ημεδαποί άνδρες, επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα, μετέβησαν σε περιοχή της Πάτρας, όπου τους ανέμεναν οι κατηγορούμενοι και άλλα άτομα, για διευθέτηση προσωπικών διαφορών.

Κατά την άφιξή τους, ένας από τους κατηγορούμενους μαζί με άγνωστο συνεργό του πυροβόλησαν με πυροβόλα όπλα σε ευθεία βολή εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας άνδρας στα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Κατά την εξερεύνηση του τόπου του περιστατικού από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας κατασχέθηκαν:

-4- κάλυκες πυροβόλου όπλου και

-2- φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9 χιλιοστών και -1- φυσίγγιο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο γυναίκες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1- συσκευή ανίχνευσης μετάλλων

• -1- ζεύγος μεταλλικές χειροπέδες

• -3- καπνογόνα χειρός

• -7- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και -1- φυσίγγιο πυροβόλου όπλου

• -1- βεγγαλικό χειρός

• μικροποσότητα κάνναβης

• -2- κινητά τηλέφωνα

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.