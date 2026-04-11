Το σπάσιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα

Ενα από τα πιο δημοφιλή έθιμα του Πάσχα στην Κέρκυρα είναι το σπάσιμο των μπότηδων το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Ακριβώς στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και αφού έχει τελειώσει η λειτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα και η περιφορά του επιταφίου η Κέρκθυρα γιορτάζει την Πρώτη Ανάσταση με το σπάσιμο των μπότηδων.

Οι μπότηδες είναι τα πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους. Τα μπαλκόνια είναι στολισμένα και οι κάτοικοι δένουν στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες – το κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας. Οταν ο ιερέα ψάλλει το «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι», οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Κέρκυρας χτυπούν χαρμόσυνα και οι μπότηδες είναι έτοιμοι για την προαιώνια βουτιά τους στην κατάμεστη Σπιανάδα.