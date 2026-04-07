«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» από την Πολυφωνική της Πάτρας

Στον ναό του Αγίου Διονυσίου

Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», θα ψάλλει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, το περιώνυμο τροπάριο: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…», στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών, αναβιώνοντας το έθιμο που ξεκίνησε το 1984.

Η χορωδία με τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντού του Οργανισμού, Μο Σταύρου Σολωμού, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, σε μεταφορά για Μικτή Χορωδία του Γιάννη Καρκάλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην ερμηνεία αυτού του τροπαρίου, που αποτελεί και την κορυφαία στιγμή της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων, μετέχουν ενεργά και παλαιά μέλη της Χορωδίας καθώς και χορωδοί άλλων τμημάτων του Οργανισμού.

Η γενική δοκιμή για όλα τα μέλη θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ στις 9.30 στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, καταλήγει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής.

 

 

